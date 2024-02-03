Ayna selfiesinde gizlenen detayı fark edince büyük utanç yaşadı! Sosyal medyada kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı

Sosyal medyadan paylaşılan selfieler kimi zaman kullanıcıların başına türlü belalar açabiliyor. Shannan Butt isimli bir kadın şapkasını ve güneş gözlüklerini göstermek için banyoda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Butt'un masum gözüken selfiesindeki ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Genç kadının dikkat etmeden yaptığı paylaşımı onun daha sonrasında viral olmasına ve derin bir utanç hissetmesine neden oldu.

SADECE YARIM SAAT KALDI

Sadece 37 dakika sosyal medyada kalan ve daha sonrasında Batt'ın sevgilisi Harry'in ayrıntı gözüktüğünü fark etmesiyle sildiği fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları arasında çoktan popüler olmuştu.

Gönderi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen tuvaletteyken içeri girip tuvaletini mi yaptı? Bu çok mide bulandırıcı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu fark etmedin mi?" dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcıs ise, "Bunu görmek zorunda mıydık?" dedi.