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    4. Ayna selfiesinde gizlenen detayı fark edince büyük utanç yaşadı! Sosyal medyada kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı

    Ayna selfiesinde gizlenen detayı fark edince büyük utanç yaşadı! Sosyal medyada kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 13:52 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bir kadın sosyal medyada ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaştı. Ancak fotoğrafı incelemeden paylaşması genç kadının başına bela oldu. Çünkü fotoğrafın sol üst köşesinde kadın sevgilisinin tuvaletini yaptıktan sonra kalçasını tuvalet kağıdıyla sildiği bir an yer aldı. Fark edilmeden paylaşılan selfie sosyal medyada kısa süre kalmasına rağmen viral olmayı başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan selfieler kimi zaman kullanıcıların başına türlü belalar açabiliyor. Shannan Butt isimli bir kadın şapkasını ve güneş gözlüklerini göstermek için banyoda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Butt'un masum gözüken selfiesindeki ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Genç kadının dikkat etmeden yaptığı paylaşımı onun daha sonrasında viral olmasına ve derin bir utanç hissetmesine neden oldu.

    SADECE YARIM SAAT KALDI

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    Sadece 37 dakika sosyal medyada kalan ve daha sonrasında Batt'ın sevgilisi Harry'in ayrıntı gözüktüğünü fark etmesiyle sildiği fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları arasında çoktan popüler olmuştu.

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    Gönderi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen tuvaletteyken içeri girip tuvaletini mi yaptı? Bu çok mide bulandırıcı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu fark etmedin mi?" dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcıs ise, "Bunu görmek zorunda mıydık?" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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