Anastasios Bakasetas: Kupalar kazanmak istiyoruz

Takıma katkı sağlayarak Trabzonspor'u hak ettiği yere tekrar ulaştırabilmeyi hedeflediğini ifade eden Bakasetas, "Şu an tüm dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Ben de saha içinde bunu yapmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de saha içerisinde takıma yapacağım yardımlarımla takımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Buraya geliş sebeplerimden biri de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de onlara verdiğim söz var. O sözleri tutmaya ve her maçta daha da iyi olmaya çalışıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor da bana bu şansı verdi. Elimden geldiği şekilde bu şansı değerlendirmeye çalışıyorum. Zaten daha önce de adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Takıma da yardımcı olma sözüm vardı. Zaten takım arkadaşlarım da ilk günden itibaren sanki hep buradayım gibi hissettirdi. Adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya konsantre olmuş bir futbolcuyum. Adaptasyon sürecim çok kolay oldu denebilir."

"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANACAĞINDAN EMİNİM"

Yunanistan'dan birçok futbolcunun Avrupa liglerinde forma giydiğini anlatan Bakasetas, Türk oyuncuların da son yıllarda önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Hücum oyuncusu, "Bu Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan yer alamayacak. Türkiye'nin yer alacağını biliyoruz. Türkiye'nin çok önemli ve çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin çok başarılı olacağını umuyorum ve çok önemli başarılar kazanacağından eminim" değerlendirmesinde bulundu.