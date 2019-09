Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli olmaya başladı

Android 10 alacak Nokia modelleri Nokia 7.1 Nokia 8.1 Nokia 9 PureView Nokia 2.2 Nokia 3.1 Plus Nokia 3.2 Nokia 4.2 Nokia 1 Plus Nokia 5.1 Plus Nokia 8 Sirocco Nokia 2.1 Nokia 3.1 Nokia 5.1 Nokia 1

Android 10 alacak Motorola modelleri



Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Android 10 alacak OnePlus modelleri



OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

Android 10 alacak Samsung modelleri



Galaxy S10 Plus

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy Fold

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 Plus (2018)

Galaxy A6 (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J8 Plus

Galaxy J8

Galaxy J6 Plus

Galaxy J6

Galaxy M30

Galaxy M20

Galaxy M10

Android 10 alacak Sony modelleri



Xperia 1

Xperia 10

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Android 10 alacak Xiaomi modelleri



Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi K20

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Android 10 alacak HTC modelleri



HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U11

HTC U11 Life

Android 10 alacak LG modelleri



LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

LG V40 ThinQ

LG G7

Fortnite 10.20 içerik güncellemesi çıktı!