Android DNS değiştirme işlemi adımları: Android telefonlarda DNS değişikliği nasıl yapılır?

DNS sistemi, internet kullanıcılarının girmek istedikleri sitelere ulaşımlarını kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bir siteye girmek istediklerinde tarayıcı çubuğuna girmek istedikleri sitenin asıl ve uzun olan adresini yazmak zorunda kalmazlar. DNS sunucusu sayesinde o sitenin IP adresine otomatik olarak yönlendirilirler.

DNS değiştirme nedir?

Kullanıcılar dünya üzerinde bulunan tüm internet adreslerine DNS sistemi sayesinde hızlıca ulaşırlar. Neredeyse tüm internet servis sağlayıcıları DNS sunucularına sahiptir. Ancak bazı durumlarda DNS ayarlarının değiştirilme gerekliliği doğabilir. Çözüm olarak kullanılabilecek bazı farklı DNS sunucuları da vardır. DHCP yoluyla, servis sağlayıcı tarafından kullanıcıya atanan birincil ya da ikincil DNS sunucuları modem tarafından talep edilir.

İnternet kullanıcıları kullandıkları DNS sunucusunun ayarlarını bazı ulaşmak istedikleri sitelere erişim engeli ile karşılaştıkları durumlarda sunucu değişikliği yapmak isteyebilirler. Bunun dışında kullanılan uygulama veya programlarda sürekli olarak çıkan reklamları engelleyebilmek için de ayar değişikliği yapılabilir.

Android DNS değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Bir internet kullanıcısı DNS ayarlarını değiştirme gereği duyduğunda kullandığı cihaza göre işlem yapmak durumundadır. Windows, MacBook, iPhone, Android gibi farklı cihaz ve bu cihazların işletim sistemlerine bağlı olarak farklı işlemler yapılması gerekir.

Android DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Herhangi bir Android bir işletim sistemi kullanan cihazda DNS ayarları değiştirilecekse bu işlem el ile manuel olarak ya da uygulama yardımı ile yapılabilir. Uygulama için Google Play Store'den DNS değiştirmek için özel olarak tasarlanan programlardan biri tercih edilerek indirilir. Bu uygulama yardımı ile DNS ayarları otomatik olarak değiştirilebilir.

Android telefonlarda DNS değişikliği yapmak için adımlar nelerdir?

Bir uygulama kullanmadan el ile yapılmak istenen DNS sunucusu ayarları Android işletim sistemli cihazlarda şu adımlar takip edilerek yapılır:

Android işletim sistemine sahip olan cihazın ayarları menüsüne girilir.

Kablosuz ağlar menüsünden bağlı olunan kablosuz ağ seçilir.

Seçilen kablosuz ağa basılı kalarak çıkan seçenekler içinden "Ağı Değiştir" seçeneğine dokunulur.

Açılan listede "Gelişmiş ayarları göster" seçeneğine dokunulur.

Çıkacak olan yeni menüde bulunan "Statik" yazan seçenek işaretlenir.

DNS 1 ve DNS 2 boşluklarına önceden seçilen ve belirlenen DNS sunucularından biri girilir.

Kaydet butonuna dokunulur.



