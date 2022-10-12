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DNS sorgulama nedir ve neden yapılır? DNS kaydı sorgulama nasıl yapılır?

12.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişmesiyle internet kullanıcı sayısı her geçen artmaktadır. DNS sistemi bu yoğunluk nedeniyle ortaya çıkmış ve geliştirilmiş bir sistemdir. Kullanıcılar farklı sebepler nedeniyle DNS sorgulama gereği duyabilirler. Araçlar kullanılarak yapılan sorgulamalar ile internet veri tabanına hızlıca ulaşmak mümkün olur. DNS sorgulama nasıl yapılır?

DNS sorgulama nedir ve neden yapılır? DNS kaydı sorgulama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • DNS sorgulama nedir ve neden yapılır?
  • DNS kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan birçok sunucu vardır. DNS de bu sunucular ile çalışır. Alan adı ve IP arasındaki bağlantıyı gerçekleştiren bir sistemdir. İnternet kullanıcıları bazı durumlarda sitelerin DNS kayıtlarını kontrol etme gereği duyabilirler. Bu gerekli durumlarda bazı araçlar kullanılarak sorgulama yapabilmek mümkündür.

DNS kayıtları bir domainin ismini açıklayan bilgi kümeleri olarak tanımlanır. Bu kayıtlar domaini yönetebilmek amacıyla DNS sağlayıcısı tarafından sunulur. SOA, A, NS, MX, AAA, PTR, CNAME, TXT gibi kayıt türleri bulunur. Bu kayıtlar gerektiğinde incelenebilir ve sorgulanabilir.

DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?DNS nedir, ne işe yarar? DNS nasıl çalışır?

DNS sorgulama nedir ve neden yapılır?

İnternet kullanıcıları, şüphelendikleri bir sitenin tüm bilgilerine ulaşıp o siteyi incelemek isteyebilirler. DNS kayıtlarını güncellemek için bir kayıt yönetimi protokolü uygulanır. Sunucunun kontrol panelinden DNS ayarları yapılabilir.

Şu DNS kayıtlarının kontrolü yapılabilir: A Kaydı, SRV (Hizmet) Kaydı, SOA (Yetki Başlangıcı) Kaydı, TXT (Metin) Kaydı, NS (Ad Sunucusu) Kaydı, CNAME Kaydı, AAAA Kaydı.

Sorgulamalar sonucunda açık ve ulaşılması kolay olan tüm bilgilere ulaşmak mümkün olur. IP adresine ulaşılarak, Ping servisleri ve IP Trace sorgulamaları gibi sunucu ile ilgili tüm bilgilere erişim sağlanır.

DNS önbellek temizleme: DNS önbelleği nasıl temizlenir?DNS önbellek temizleme: DNS önbelleği nasıl temizlenir?

DNS kaydı sorgulama nasıl yapılır?

DNS kaydı sorgulanmak isteyen bir kullanıcı bu sorgulamayı sadece bunun için yapılmış olan sorgulama araçları yardımı ile yapabilir. Tüm internet veri tabanı kısa süre içinde taranabilir. İstenen her türlü bilgiye bu sayede ve hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Herhangi bir internet kullanıcısı kendine ait olan bir siteyi, hakkında bilgi edinmek istediği, şüphelendiği ya da merak ettiği bir siteyi sorgulamak isteyebilir. Bu gibi durumlarda ulaşılmak ve incelenmek istenen tüm adreslerin dns kayıtlarına kolayca ulaşmak mümkündür.

Farklı komutlar ile DNS sorgulaması yapılabilir. Bunlardan biri de Dig Komutu'dur. Bu komut ile DNS kayıtları ve sunucuları herhangi bir tool gereksinimi duymaksızın pratik bir şekilde sorgulanır.

DNS sistemi son derece önemli bilgiler barındıran bir sistemdir. Sunucu ayarları yapılırken sisteme dair ne kadar az bilgi verilirse güvenlik sağlamak o kadar mümkün olur. Güvenlik duvarı kullanmak, yetkisiz bağlantılara karşı portları kapatmak sorgulamalara karşı alınacak önlemler arasındadır.

Modem DNS ayarları: Modem üzerinden DNS değiştirme nasıl yapılır?Modem DNS ayarları: Modem üzerinden DNS değiştirme nasıl yapılır?


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DNS dns ayarları sorgulama
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