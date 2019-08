Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

Venom'un başrol oyuncusu Tom Hardy'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı ve daha sonra sildiği Andy Serkis fotoğrafının sırrı ortaya çıktı. Bu paylaşım sonrası Andy Serkis’in Venom 2 filminin yönetmenliğini için en ciddi aday olduğu iddiaları doğru çıktı.

Sony, çizgi roman uyarlaması Venom 2 filminde yönetmen koltuğunu Andy Serkis’e emanet etmeye karar verdi.İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren oyuncu, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırdı.

Serkis sinema seyircisinin karşısına son olarak Kara Panter (Black Panther) filminde canlandırdığı Ulysses Klaue karakteriyle çıktı.Ancak Venom 2 bilinenin aksine Andy Serkis'in ilk yönetmenlik deneyili olmayacak.

Teknolojilerinin kullanıldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterle ile ünlenen Andy Serkis daha önce de Mogli: Orman Çocuğu (2018) ve Breathe (2017) isimli filmlerin yönetmen koltuğuna oturmuştu.