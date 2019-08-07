Mynet Trend

Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum, Maymunlar Cehennemi filminde ise Caesar karakterini canlandırarak ismini dünyaya duyuran Andy Serkis, bu kez Venom 2 filminin yönetmen koltuğuna oturuyor.

Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

Venom'un başrol oyuncusu Tom Hardy'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı ve daha sonra sildiği Andy Serkis fotoğrafının sırrı ortaya çıktı. Bu paylaşım sonrası Andy Serkis’in Venom 2 filminin yönetmenliğini için en ciddi aday olduğu iddiaları doğru çıktı.

Sony, çizgi roman uyarlaması Venom 2 filminde yönetmen koltuğunu Andy Serkis’e emanet etmeye karar verdi.İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren oyuncu, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırdı.

Serkis sinema seyircisinin karşısına son olarak Kara Panter (Black Panther) filminde canlandırdığı Ulysses Klaue karakteriyle çıktı.Ancak Venom 2 bilinenin aksine Andy Serkis'in ilk yönetmenlik deneyili olmayacak.

Teknolojilerinin kullanıldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterle ile ünlenen Andy Serkis daha önce de Mogli: Orman Çocuğu (2018) ve Breathe (2017) isimli filmlerin yönetmen koltuğuna oturmuştu.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatlarıNetflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları
Usta oyuncuya sürpriz doğum günüUsta oyuncuya sürpriz doğum günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andy Serkis Venom 2

En Çok Okunan Trend Haberler

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede! Ne zaman gösterime girecek?

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede!

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günü

Usta oyuncuya sürpriz doğum günü

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.