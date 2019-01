Angelina Jolie korkutmaya hazırlanıyor

Brad Pitt’le bitmek bilmeyen olaylı boşanma ve velayet davalarının arasında işini de ihmal etmek istemeyen başarılı oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie yeni filmi için hazırlıklara başladı. 43 yaşındaki aktrist gerilim filmi için kamera karşısına geçecek. Michael Koryta’nın kitabından sinemaya uyarlanacak olan Those Who Wish Me Dead adlı gerilim filminde Jolie’ye sürpriz bir isim eşlik ediyor.

Filmin başrolünde Angelina Jolie’ye Kurtlarla Dans, Bodyguard, Uzak Ülke ve Haberci gibi unutulmaz filmlerin iki Oscar ödüllü aktörü Kevin Costner eşlik edecek. Taylor Sheridan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin çekimlerine Kevin Costner’ın Yellowstone dizisinin ikinci sezonunu tamamladıktan sonra başlanacak.

Those Who Wish Me Dead’in, 2020 yılında vizyona girmesi planlanıyor.