Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliyken en büyük korkularını korumaları açıkladı

Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, dört yıl önce yollarını ayırmış ve geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin eski koruması Mark 'Billy' Billingham, ailenin 18 aylık çalışma deneyimini anlattı.

Woman’s Day dergisine konuşan 55 yaşındaki Billingham, Jolie ve Pitt'in en büyük korkularının çocuklarının fidye için kaçırılması olduğunu söyledi.

İkilinin o dönemlerde koruma müdürlüğünü yapan Mark 'Billy' Billingham, "Angie ve Brad çocuklarına birilerinin yaklaşmasından endişeleniyordu" dedi.



