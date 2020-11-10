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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliyken en büyük korkularını korumaları açıkladı

10.11.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evliyken en büyük korkularını korumaları açıkladı

Geçtiğimiz yıl resmen boşanan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin eski koruması Mark 'Billy' Billingham, aile ile çalıştığı dönemler hakkında konuştu. Billinham, o dönemlerde ikilinin en çok çocuklarının fidye için kaçırılmasından korktuğunu söyledi.

Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, dört yıl önce yollarını ayırmış ve geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin eski koruması Mark 'Billy' Billingham, ailenin 18 aylık çalışma deneyimini anlattı.

Woman’s Day dergisine konuşan 55 yaşındaki Billingham, Jolie ve Pitt'in en büyük korkularının çocuklarının fidye için kaçırılması olduğunu söyledi.

İkilinin o dönemlerde koruma müdürlüğünü yapan Mark 'Billy' Billingham, "Angie ve Brad çocuklarına birilerinin yaklaşmasından endişeleniyordu" dedi.


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