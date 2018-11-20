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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı erkek gibi oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı, çıktığı alışverişte görüntülendi. Ünlü çiftin kızı artık iyiden iyiye erkek gibi giyiniyor!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı erkek gibi oldu

Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de görüntülendi.

12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, korumasının eşliğinde alışveriş ettikten sonra kendisini bekleyen araca gitti. Kız kardeşi Zahara, tıpkı anneleri Angelina Jolie'ye özenerek giyinip kuşanırken Shiloh Jolie Pitt ise saçlarını kısacık kestirip erkek kıyafetleri giyiyor.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Shiloh, henüz 2 buçuk yaşından beri erkek kardeşlerine özenip onun gibi giyiniyor.

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Babası Brad Pitt ile annesi Angelina Jolie, Shiloh'nun bu davranışlarını geçmiş yıllarda katıldıkları söyleşilerde de dile getirmişti. Brad Pitt, kızı Shiloh'nun kendisini erkek sandığını ve kardeşleri Maddox ile Pax Thien gibi giyinip onlar gibi davranmaya özendiğini söylemişti.

Zaman zaman annesi Angelina Jolie ile birlikte galalara da katılan Shiloh, o tür etkinliklerde de takım elbise giymeyi tercih ediyor.


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Angelina Jolie ve Brad Pitt Brad Pitt kızı

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