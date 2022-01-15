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Anıl Berk Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor bu akşam başlıyor. Anıl Berk Baki Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alıyor. Anıl Berk Baki daha önce 2018'de Survivor'un kadrosunda da yer almıştı. İşte merak edilenler...

Anıl Berk Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli?

Anıl Berk Baki'nin kim olduğu araştırılıyor. Daha önce de Survivor'a katılan Anıl Berk Baki, başarılı performansıyla seyircilerin aklına kazınmıştı. Instagram'da ‘anilberkbaki’ kullanıcı adı ile paylaşım yapan Anıl Berk Baki'nin 137 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

Anıl Berk Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli?

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır ve aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü tamamlayan Baki yelken sporu ile ilgileniyor. Milli sporcu Baki 1.80 boyunda ve 84 kilo ağırlığındadır.

Antrenör olan Baki uzun süre voleybol, atletizm ve Amerikan futboluyla ilgilendi. Galatasay taraftarı olan Baki hayvanseverliği ile biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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