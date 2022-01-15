Anıl Berk Baki kimdir? Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli?

Anıl Berk Baki'nin kim olduğu araştırılıyor. Daha önce de Survivor'a katılan Anıl Berk Baki, başarılı performansıyla seyircilerin aklına kazınmıştı. Instagram'da ‘anilberkbaki’ kullanıcı adı ile paylaşım yapan Anıl Berk Baki'nin 137 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır ve aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü tamamlayan Baki yelken sporu ile ilgileniyor. Milli sporcu Baki 1.80 boyunda ve 84 kilo ağırlığındadır.

Antrenör olan Baki uzun süre voleybol, atletizm ve Amerikan futboluyla ilgilendi. Galatasay taraftarı olan Baki hayvanseverliği ile biliniyor.



