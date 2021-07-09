HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi! İyi hal indirimi

Ankara'da cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi! İyi hal indirimi

09.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, sevgilisi Önder Çelik'i, aynı evde yaşadığı eşi Seher Çelik ile 'ilişki sırası' nedeniyle çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, karar duruşmasında ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın cezası, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak, 15 yıla düşürüldü.

Önder Çelik, 16 Aralık 2020'de, 2 çocuğunun annesi Seher Çelik ve sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk ile birlikte yaşadığı, Ankara Pursaklar'a bağlı Ayyıldız Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklandı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder Çelik'i, sevgilisi Gülyeşim Kavuştuk'un öldürdüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Gülyeşim Kavuştuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gülyeşim Kavuştuk, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada şikayetçi Seher Çelik ile taraf avukatları da yer aldı.

''ÖLDÜRME KASTIM YOKTU''

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarlayıp, sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu. Duruşmada son sözü sorulun sanık Gülyeşim Kavuştuk ise "Öldürmek istemedim, öyle bir kastım yoktu" diye konuştu.

Şikayetçi Seher Çelik de sanığın cezalandırılmasını isteyerek, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Screenshot_9

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Gülyeşim Kavuştuk hakkında önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayan heyet, 15 yıl hapse indirdi. Kararla birlikte sanık Kavuştuk’un tutukluk halinin devamına hükmedildi.

Eşiyle birlikte yaşadığı evde sevgilisi tarafından öldürülmüştü! 'İlişki sırası' cinayetinde yeni gelişmeEşiyle birlikte yaşadığı evde sevgilisi tarafından öldürülmüştü! 'İlişki sırası' cinayetinde yeni gelişme

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
2 bin 300 yıllık silah deposu bulundu2 bin 300 yıllık silah deposu bulundu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kadın öldürüp 15 yıl ceza alan biri olsaydı ülkeyi ayağa kaldırırdınız tabi
ayni evin içinde kari koca ve sevgili Neymis iliski sirasiymis, bu kadar mi ar damariniz catladi. Su testisi su yolunda kırılmış
heralde iki eşi var adamın
Karısını bıçaklarken çok iyi halliydi o yüzden 15 yıla indirdi hakim beyimiz.
kadin adami bıçakladı bilginiz olsun

En Çok Okunan Haberler

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.