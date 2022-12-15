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Ankara'da eşi benzerine az rastlanır olay! Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar: Önüne çıkanı parçalardı

15.12.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da mühürlenen hayvanat bahçesindeki kafesinden bir aslan kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, bir evine bahçesine girdi. Ev sakinleri, aslanı görünce büyük panik yaşarken aslan görevlilerce yakalandı. Rıfat Aloğlu, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler" diye konuştu.

Ankara'da eşi benzerine az rastlanır olay! Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar: Önüne çıkanı parçalardı

Ankara Gölbaşı'nda ilginç bir olay yaşandı. Mühürlenen bir hayvan bahçesinde bulunan aslanlardan biri kafesinden kaçtı. Yolda koşarken görüntüleri ortaya çıkan aslan, bir evin bahçesine girdi. Aslanı bahçelerinde görünce büyük korku yaşayan Rıfat Aloğlu, "Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

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İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ, TAHLİYE İÇİN SÜRE VERİLDİ

İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

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KAFESİNDEN KAÇTI

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

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"MAYMUNDAN BİLE TEDİRGİN OLDUK, ASLANDAN NASIL KORKMAYALALIM?"

Olayla ilgili konuşan Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

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"ÖNÜNE ÇIKANI PARÇALARDI"

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Ankara aslan

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