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  4. Ankara'da filmleri aratmayacak olay! İşin içinde eski bir bankacı ve nüfus memuru var, dudak uçuklatan vurgun

Ankara'da filmleri aratmayacak olay! İşin içinde eski bir bankacı ve nüfus memuru var, dudak uçuklatan vurgun

18.04.2023 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da filmleri aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir eski bankacı ve nüfus memurunun liderlik yaptığı çete, bankaları işsizler üzerinden kredi çekerek tam 500 milyon TL dolandırdı. Ankara'daki vurgunun detayları ortaya çıkarken, polis 11 ay boyunca izlediği çeteye operasyon düzenledi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Ankara'da filmleri aratmayacak olay! İşin içinde eski bir bankacı ve nüfus memuru var, dudak uçuklatan vurgun

Ankara'da işinin tüm açıklarını bilen eski bir bankacı, bir nüfus memuruyla çete kurdu. Ardından bankaları dolandırarak tam 500 milyon TL'lik vurgun yaptılar.

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FİLMLERİ ARATMAYACAK OLAY

İşsizleri yüksek maaşlı işleri varmış gibi göstererek üzerine kredi çektiler. 500 milyon TL'lik vurgunun ardından çökertildiler. Ankara'da suç filmlerini aratmayacak bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İşinde uzman eski bir bankacı, nüfus dairesinde çalışan bir memur ile çete kurdu. Bankaları dolandırmayı hedefleyen çete, öncelikle işsiz ve üzerinde bir mal varlığı bulunmayan kişileri alıp Ankara'ya getiriyordu. Onları fason şirketlerde çalışıyor gibi gösterip hesaplarına dolgun maaşlar yatırıyordu. Hal böyle olunca bu kişilerin bankalardaki kredi notları da yükseliyordu.

SON VE VURUCU DARBEYİ İŞSİZLERE YAPTIRIYORLARDI

Çeteye dahil olan işsizler, havalimanından lüks minibüslerle alınıyor, lüks otellerde ağırlanıyordu. Nüfus memuru çete lideri onlar adına sahte adresler üretiyor, hepsi için hayali bir yaşam tasarlıyordu. Sistemin açıklarını bilen eski bankacı ise son ve vurucu darbeyi işsizlere yaptırıyordu. Kredi notları iyice yükselen şüpheliler daha sonra aynı anda birçok bankadan kredi başvurusu yapıyordu. Krediler çıktığında onları diğer dolandırıcılarla aralarında bölüşüyorlardı.

500 MİLYON TL'LİK VURGUN

Show Haber'in haberine göre polis çeteyi mercek altına aldı. 11 ay boyunca izledi, sonra da 70 kişilik örgüte operasyon yapıldı. Çetenin 500 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yakalananlardan aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

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dolandırıcılık Ankara

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