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  4. Ankara'da gündem bu kez Candan Erçetin ve Murda! 80 milyon TL'lik ödeme iddiası Meclis'i karıştırdı! ABB, Ebru Gündeş konseri için inceleme başlatmış Mor ve Ötesi konseri için iddiaları yalanlamıştı

Ankara'da gündem bu kez Candan Erçetin ve Murda! 80 milyon TL'lik ödeme iddiası Meclis'i karıştırdı! ABB, Ebru Gündeş konseri için inceleme başlatmış Mor ve Ötesi konseri için iddiaları yalanlamıştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 07:45
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser ücretleri son dönemde gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş'e 29 Ekim konseri için 69 milyon TL, Mor ve Ötesi grubuna ise 19 Mayıs konseri için 71 milyon TL ödediği iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu iddiaların üzerine Ebru Gündeş konseri için inceleme başlattığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi konseri içinse iddialar yalanlanmıştı. Şimdi de Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiği iddia edildi.

Ankara'da gündem bu kez Candan Erçetin ve Murda! 80 milyon TL'lik ödeme iddiası Meclis'i karıştırdı! ABB, Ebru Gündeş konseri için inceleme başlatmış Mor ve Ötesi konseri için iddiaları yalanlamıştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ünlü isimlere ödenen konser ücretleri günlerdir tartışılıyor. Fahiş fiyatla sahne alan ünlü isimler de eleştirilerin hedefi oluyor.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Belediyelerin ünlü isimlere ödediği rakamlar ise tepki çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene Ebru Gündeş'e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alması için 69 milyon TL ödediği iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar karşısında konser ücretinin henüz ödenmediği ve iç denetim birimi tarafından inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

EBRU

Gündeş'in ardından ise yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mor ve Ötesi grubuna 19 Mayıs konseri için 71 milyon TL ödediği iddia edildi. Bu iddia ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mor ve Ötesi grubu tarafından kısa sürede yalanlandı.

mor ve ötesi

İDDİALAR YALANLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

candan

ŞİMDİ DE GÜNDEM CANDAN ERÇETİN VE MURDA!

Şimdi de ABB Kasım ayı meclis toplantısında, Ankara'da 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda Konseri için 80 milyon TL ödeme yaptığı iddiası gündeme geldi. Bu iddia Meclis'i karıştırdı ve çıkan arbede sonucunda oturum sona erdirildi.

MECLİS

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Anahtar Kelimeler:
Candan Erçetin Ebru Gündeş Ankara Büyükşehir Belediyesi Murda
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