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Ankara'da iki kardeş üvey baba vahşetine kurban gitmiş! 9 yıl sonra gelen itiraf... Demirle öldürüp, yakmış

28.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 9 yıl önce kaybolan Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu adlı iki kardeşin üvey babaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Üvey baba İbrahim Terzioğlu gerçekleri itiraf ederken ifadesinde, ''Önce Oğulcan'ı koltuk altından ve başından pompalı tüfekle, sonra da Özgür'ü inşaatlarda kullanılan demirle öldürdüm'' dedi. Bu itiraflar üzerine yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Ankara'da iki kardeş üvey baba vahşetine kurban gitmiş! 9 yıl sonra gelen itiraf... Demirle öldürüp, yakmış

Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda görev yapan A.K., oğulları Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu için 1 Ocak 2012 tarihinde kayıp başvurusu yaptı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 9 yıl sonra kan donduran detaylar ortaya çıktı. Baba A.K.’nin eski eşi anne Fahriye Güler’in birlikte yaşadığı üvey baba İbrahim Terzioğlu gerçekleri itiraf etti.

OĞULCAN'I POMPALI TÜFEKLE, ÖZGÜR'Ü İNŞAAT DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞ

İbrahim Terzioğlu ifadesinde; Oğulcan'ı öldürmeyi Fahriye Güler ile planladıklarını, Güler'in ısrarına dayanamayıp Ankara'nın Ayaş ilçesi Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde Oğulcan'ın koltukaltına ve başına pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Bu olaydan bir süre sonra diğer kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nu da başına inşaatlarda kullanılan demirle birkaç kez vurup öldürdüğünü, cesedi de Oğulcan'ın cesedinin birkaç yüz metre ilerisine gömdüklerini itiraf etti. Anne Fahriye Güler (51), ikinci evliliğini yaptığı eski eşi İbrahim Terzioğlu (57) ile onun oğlu Arman Terzioğlu (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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CESEDİ YAKIP TOPRAK ÖRTMÜŞ

Bu itiraflar üzerine cesetleri gömdüklerini söyledikleri alanda yapılan kazıda insan kemiği parçaları bulundu. İki kardeşten birinin cesedinin yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü, seramikle örtülerek üzerine kat kat toprak döküldüğü belirlendi. Öte yandan yapılan çalışmalarda diğer cesede ait kemikler de bulundu.

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İKİ KARDEŞİN BULUNAN KEMİKLERİ SÖKE'DE DEFNEDİLDİ

İki kardeşin cenazesi baba A.K.’nin yaşadığı Aydın’ın Söke ilçesine getirildi. 9 yıl mezar yerleri belli olmayan iki kardeş Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu’nun cenazeleri Söke Hacı Ahmet Özbaş Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede baba A.K. başta olmak üzere ailenin yakınları da bulundu. İki kardeşin cenazesi Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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(İHA)

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