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Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Nurdan Bulut cinayetinde müebbet talebi

28.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 2 çocuk babası Kemal Bulut , boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak’ı kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla ensesinden vurup öldürdükten sonra cesedini ormana gömmüştü. Korkunç cinayet için Bulut'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Bulut'un cinayetten sonra kaplıcaya gittiği ortaya çıkmış, cinayet öncesi ise Nurdan Budak'ın babasıyla yaptığı görüşme tüyler ürpertmişti.

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Nurdan Bulut cinayetinde müebbet talebi

Bursa'da Kemal Bulut, 6 yıl önce evlendiği Nurdan Budak'tan 2019 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla boşandı. 3 ve 5 yaşlarında çocukları bulunan çift, 1 yıl ayrı kaldıktan sonra ailelerin de araya girmesiyle geçen yıl barışıp, tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Bulut, geçen sene 2 Kasım'da, Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin Nilüfer ilçesindeki iş yerine götürdü. Bulut, "Kızın beni aldatmaya devam ediyor. Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim” dedi. Baba V.B. ise, "Eve gidin, Götür ne yaparsan yap. Akşama konuşuruz" yanıtını verdi.

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ÖLDÜRÜP, KAPLICAYA GİTTİ

Daha sonra araca dönen Bulut ile Budak arasında tartışma çıktı. Bulut, yolda şiddet uyguladığı Budak'ı Akçalar Mahallesi yakınlarındaki ormana götürdü. Bulut, yere diz çöktürdüğü eski eşini, ruhsatsız tabancasıyla ensesine tek el ateş ederek öldürdü. Bulut, daha sonra sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Kemal Bulut'u Balıkesir’in Gönen ilçesine bırakıp, Bursa'ya döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı. Kemal Bulut, daha sonra Bursa'ya geri döndü. Gönen’de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.

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AİLESİ ULAŞAMAYINCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada kızlarından haber alamayan Budak ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nurdan Budak'ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut, ifadesinde, Budak'ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini öne sürdü. Bulut'un ifadesi sonrası ekipler, Budak ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği'ne devretti. Buradaki sorguda Nurdan Budak'ı öldürdüğünü itiraf eden Bulut, "Eşim beni aldatıyordu. Birlikte yaşamaya başlayınca aldatmaya devam etti. Nurdan'ı ormanlık bir alana getirdim. Diz çöktürüp, ensesine 1 el ateş ederek öldürdüm; 2'nci mermi sıkıştı, onu çıkardım" dedi.

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CESEDİ 9 GÜN SONRA BULUNDU

Polisle birlikte Nurdan Budak'ı öldürdüğü yere giden Kemal Bulut, cesedin yerini gösterdi. Cinayetten 9 gün sonra 11 Kasım'da cansız bedeni bulunan Budak'ın, ensesinden giren tek kurşun ile öldürüldüğü belirlendi. Nurdan Budak toprağa verilirken, Kemal Bulut ise tutuklandı. Sorgulama sırasında gözaltına alınan, Bulut'un sevgilisi S.T. ile Gönen'e giderken bindiği aracın sürücüsü K.A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, tutuklu sanık Kemal Bulut hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede savcı, K.A. ile S.T.'nin de 'suçluyu kayırmak ve saklamak' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.

(DHA)


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