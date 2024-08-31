Ankara'da vahşet! Elindeki dirgenle yavru köpeği canice katletti... Dakikalarca vurdu: Araya girmeye çalışanları tehdit etti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde S.M.A isimli bir şahıs elindeki dirgenle yavru bir köpeği canice katletti. Ayağıyla yavru köpeği ezen ve ardından dirgeni dakikalarca yavru köpeğe saplayan adamı yoldan geçenler saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kendisini engellemeye çalışanları adamın tehdit ettiği görüldü.

Adamın saldırdığı köpek olay yerinde hayatını kaybederken görüntülere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. Başkanı Haydar Özkan, konuya ilişkin açıklamada, "Katliam yasasından cesaret alan cani ruhlu S.M.A. isimli şahıs Ankara Polatlı Çimenceğiz'de elindeki tarım aleti dirgenle defalarca vurarak hayvanı öldürüyor. Polatlı Kaykamlığı'ndan gereğini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.