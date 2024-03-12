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    4. Kendisini bebekken terk eden annesini ararken hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kocası biyolojik kardeşi çıktı... "Annelerimizin isimlerinin aynı olmasına gülmüştük"

    Kendisini bebekken terk eden annesini ararken hayatının en büyük şokunu yaşadı! Kocası biyolojik kardeşi çıktı... "Annelerimizin isimlerinin aynı olmasına gülmüştük"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 08:58
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    Kendisini bebekken terk eden annesini bulmak isteyen Brezilyalı bir kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Annesini ararken genç kadın kocasının aslında biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi. İkili başlangıçta annelerinin isimlerinin aynı olmasından şüphelenmediklerini dile getirirken, "Annelerimizin isimlerinin aynı olmasına gülmüştük" dedi.

    MYNET-DIŞ HABERLER 39 yaşındayken biyolojik annesini aramak isteyen Adriana isimli bir kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Adriana henüz 1 yaşındayken annesi onu terk etmişti ve küçük kız, yalnızca annesinin adının Maria olduğunu bilerek babası tarafından büyütüldü. Henüz 18 yaşındayken ilk eşiyle tanıştı ve o evlilikten 3 çocuk dünyaya geldi. Adriana, ilk evliliği bozulunca memleketine geri döndü ve şu anki hayat arkadaşı Leandro ile tanıştı. Çift birbirlerine aşık oldu ve bu evlilikten de bir çocuk dünyaya geldi.

    PROGRAMDAN YARDIM İSTEDİ

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    Leandro, annesi zannettiği kadının aslında üvey annesi olduğunu ve gerçek annesinin o doğduktan sonra onu terk ettiğini öğrendiğinde sekiz yaşındaydı.İkili benzer hikayeleri yaşayınca birlikte biyolojik annelerini aramak için Radio Globo'nun kayıp akrabaları bulma konusunda uzmanlaşmış 'Şimdi Zamanı' programının yardımına başvurdu.

    Leandro'nun biyolojik annesinin adı da Maria'ydı, ancak bu durum, aynı memlekete sahip oldukları gerçeğiyle de birleştiğinde, ilk başta çift için herhangi bir şey ifade etmedi. Program, Adriana'yı annesiyle yeniden bir araya getirmeyi başardı; ancak Maria, kendisini tanımayan bir oğlunun da olduğunu açıkladığında şaşkına döndü. Çünkü o oğul Leandro'ydu.

    "BİLSEYDİK FARKLI OLURDU"

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    Adriana daha sonrasında yaptığı açıklamasında, "İki annemizin de aynı isme sahip olmasının komik olduğu ancak bir tesadüf olduğunu düşündük. Bizi yalnızca ölüm ayıracak.Tabii ki tüm bunları daha önce bilseydik farklı olurdu ama bilmiyorduk ve aşık olduk." dedi.

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    Brezilya
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