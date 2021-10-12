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Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

12.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, belediye ekiplerinin yol çalışması için otoyol kenarında kazı yaptığı sırada insan kemikleri bulundu.

Ankara'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazıda insan kemiklerine rastlandı.

ÇALIŞMALAR DURDU

Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-AA


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Etimesgut
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