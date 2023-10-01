Ankara'daki hain saldırı öncesi korkunç detay: Cansız bedeni bulundu! Başından vurup aracı gasbetmişler

Başkentliler bugün Meclisin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının hedef alındığı patlama sesine uyandı. Teröristlerden biri kendini patlattı, diğeriyse çıkan silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi. Hain saldırı öncesinde gerçekleşenler kan dondurdu.
Bombalı saldırı eylemi sabah 09.30 sularında gerçekleşti. Teröristler hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önüne geldi. Sabah'ın aktardığına göre; teröristler kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri'de gasbetti.
Develi ilçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozloğan'ı başından vurarak öldüren teröristler, Bozloğan'ın aracını gasbederek Ankara'ya saldırıyı gerçekleştirmeye gitti.
Öte yandan veteriner Mikail Bozloğan'ın cesedi köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.