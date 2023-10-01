Son dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı! Patlama anı kamerada... Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde saat 09.30 sıralarında saldırı girişimi yaşandı. Hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne gelen saldırganlar, nizamiye kapısında bulunan polislere ateş açtı. Polislerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Söz konusu terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin ardından bir patlama meydana geldiği anlar yer aldı.