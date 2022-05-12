Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı gerginliği: Hadsizler, kimsiniz siz...

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bazı öğrenciler, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek yapılan “İnek Bayramı' etkinliğine tepki gösterdi.

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savundu. Öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

Öte yandan etkinliklerin 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

