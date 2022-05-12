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Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı gerginliği: Hadsizler, kimsiniz siz...

12.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi'nden 1930'lardan bu yana yapılan 'İnek Bayramı' gösterilerinde öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Bir öğrencinin temsilen imam kılığına girmesi bazı öğrencilerin tepkisini çekti ve yuhalandı. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki bazı öğrenciler, okulda gelenek haline gelen cübbe ve sarık giyilerek yapılan “İnek Bayramı' etkinliğine tepki gösterdi.

hadiz

Gösterinin yapıldığı salonda öğrencilerin bazıları geleneğin devam etmesi gerektiğini savunurken bazı öğrenciler İslami değerlerle alay edildiği için "İnek Bayramının' yapılmaması gerektiğini savundu. Öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

Öte yandan etkinliklerin 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

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