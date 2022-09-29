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Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri!

29.09.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olarak açıklandı. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri...

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri!

Ankaragücü Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi maç öncesi internette araştırma yapıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri!

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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