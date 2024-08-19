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  4. ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?

ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.08.2024 21:13
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Sosyal medyada hızlı yükselişi, gösterişli hayatı ve skandallarıyla tanınan Dilan Polat 9 ay aranın ardından cezaevinden çıktı. Sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline gelen tahliye kararı yeni bir tartışmayı da başlattı. Peki sizce Dilan Polat'ın tahliye kararı doğru mu? Buyurun ankete...

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan Dilan Polat 9 ay önce cezaevine konulmuştu. Polat bugün tahliye edildi ve akşam saatlerinde cezaevinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Polat'ı tahliye anında kalabalık bir grup karşılaması kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Bazı hayranları Polat'ı görebilmek için tahliye anına şahitlik etmeye gitti. Sosyal medyada ise Polat'ın tahliye kararı kimilerinin tepkisini çekerken bazı kullanıcılar da Polat'ın özgür olması gerektiğini savundu. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Sizce Dilan Polat'ın serbest bırakılması doğru mu?

Sizce Dilan Polat'ın serbest bırakılması doğru mu?
EVET
HAYIR

İŞTE SÜRECİN TAMAMI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

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Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

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Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti.

DAVA 4 EYLÜL'DE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat tahliye
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