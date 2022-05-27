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  4. Anlık mesajlaşma uygulamalarını kullananlar dikkat! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı

Anlık mesajlaşma uygulamalarını kullananlar dikkat! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı

27.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Sayan, şebekeler üstü hizmetlerin (anlık mesajlaşma uygulamaları) yetkilendirileceğini belirterek, "Bu platformlar Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Anlık mesajlaşma uygulamalarını kullananlar dikkat! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sayan yaptığı paylaşımda, TBMM'ye sunulan yasa düzenlemesi kapsamında Elektronik Haberleşme Kanunu'na önemli eklemeler olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR AÇISINDAN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK

Düzenlemeyle şebekeler üstü hizmetler olarak adlandırılan anlık mesajlaşma uygulamalarının yetkilendirileceğini ifade eden Sayan, bu platformların Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirileceğini bildirdi.

Ömer Fatih Sayan

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Sayan, yetkilendirilen işletmecilerin tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama ve mali konular gibi yükümlülüklere tabi tutulacağını vurguladı. (AA)

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Ulaştırma Bakanlığı
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