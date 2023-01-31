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  4. Anneanne ile torununun kahreden sonu! Yakınları kapıyı kırıp içeri girince acı gerçeği gördü

Anneanne ile torununun kahreden sonu! Yakınları kapıyı kırıp içeri girince acı gerçeği gördü

31.01.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybetti.

Anneanne ile torununun kahreden sonu! Yakınları kapıyı kırıp içeri girince acı gerçeği gördü

Davraz Mahallesi'nde Şerife İlhan (65) ile torunu Ecrin Ünlü'den (9) haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girdi. Anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İlhan ve Ünlü'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ünlü'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi. (AA)

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