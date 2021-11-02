Annemizi Saklarken dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kutsi ve Hande Doğandemir başrollerde

Yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini almaya hazırlanan Annemizi Saklarken dizisinden ilk fragman yayınlandı.Dizide Kutsi ve Hande Doğandemir ile birlikte Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D. Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

Annemizi Saklarken dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.





