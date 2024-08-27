Annesinin cezalandırmak için ellerini ve ayaklarını kelepçelediği 6 yaşındaki küçük çocuk pitbull saldırısına uğradı... "Kelepçelerin yasadışı olduğunu bilmiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Cleveland bölgesinde 6 yaşındaki küçük çocuğun boynundan ve kulağından ısırıldığı yönünde bir ihbar alındı. Hastaneye kaldırılırken komşusunun pitbull cinsi köpeğinin saldırdığı sırada küçük çocuğun annesi ve sevgilisi tarafından cezalandırıldığı için elleri ile ayaklarının kelepçelendiği ifade edildi.

27 yaşındaki Angelina Williams ve erkek arkadaşı Taylor Marvin-Brown, çocuğa köpek tarafından vahşice saldırılmasının ardından çocukları tehlikeye atma ve adaleti engelleme suçlamalarıyla ayrı ayrı tutuklandı . Köpeğin sahibi olan 47 yaşındaki Robert Michalski ise çocukları tehlikeye atma ve delilleri karartma suçlamalarıyla karşı karşıya.

MAHKEMEDE AĞLADI

Williams kefalet duruşması sırasında ağladı ve bir çocuğu kelepçelemenin yasadışı olduğunu bilmediğini iddia ederek, "Kelepçeler benim kelepçelerim bile değil. Kelepçelerin yasadışı olduğunu veya herhangi bir sorun olduğunu bile bilmiyordum. Asla zarar vermek istemedim, gerçekten istemedim" dedi.