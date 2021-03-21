Annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi Sultanahmet Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sedat Acır, aralarında ilişki olduğu iddia edilen Suriyeli kadınla görüşmek için evine gitti. Annesiyle görüşmesini istemeyen kadının genç oğlu ile Acır evin önünde tartıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle adı öğrenilemeyen Suriyeli genç, Acır'ı sırtından bıçakladı. Acır yaralanarak yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sedat Acır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmaların ardından Sedat Acır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde bulunan 5 çocuk ve 4 kadın ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Cinayetin şüphelisi Suriyeli genç, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

