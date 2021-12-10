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  4. Anneyi, eşinden ve kızından ayıran feci kaza: 1 ölü

Anneyi, eşinden ve kızından ayıran feci kaza: 1 ölü

10.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da meydana gelen korkunç kazada bir otomobil önce arkadan TIR'a ardından refüje çarptı. Araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki kızdan, anne Burcu Akıncı hayatını kaybetti.

Anneyi, eşinden ve kızından ayıran feci kaza: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde aynı yöndeki TIR'a, ardından refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 1 yaşındaki kızı yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Erdem A.'nın (42) kullandığı TIR'a arkadan çarpıp ardından refüjdeki bariyerlere savruldu.

BABA VE KIZI YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı yaralanırken, eşi Burcu Akıncı (23) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan baba- kız, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba- kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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