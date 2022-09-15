Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant kelimesi söz vermek ve yemin etmek için kullanılan bir kelimedir. Mana ve temsil ettiği inanç bakımından herkes tarafından kabul gören bu ifade çeşitli eş anlamlı kelimelerle güçlendirilmiştir. Ant kelimesi Eski Türkçe "ant" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemde de "sözleşme, yemin" anlamında kullanılmıştır. Ant kelimesinin de aynı zamanda Eski Türkçede hatırlamak, zihretmek anlamına gelen "aŋ-" fiilinden türediği düşünülmektedir.

Ant kelimesinin eş anlamı nedir?

Ant kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı karşılamaktadır. Birinci anlamı "Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek doğrulamak"tır. Diğer anlamı ise "kişinin kendi kendine söz verme" hâlidir. Bu iki anlama göre ortaya koyulmuş eş anlamlı kelimeler de mevcuttur. Ant kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

Yemin

Kasem

Ahit

Ant eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Andın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

Karşılıklı atışıyorlardı, havada yeminler, ısrarlar, inatlar uçuşuyordu. Amma gürültü!

Polisler hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kadının ettiği kasemleri kulak ardına ittiler çünkü suçsuz olduğuna dair bir kanıtı yoktu.

Hükümdarın karşısında ahd üzerine ahd sözler ederek iftira atanları bulacağını ve onları hükümdarın önüne getireceğini söylüyordu.

Yıllardır kendime verdiğim yeminler sayesinde bugün olmak istediğim yerdeyim. Kendime inandım ve güvendim.

Askerler yemin töreninin ardından kendilerini izlemeye gelen aileleri ile buluşup özlem giderdiler.

Ahdini öyle bir muhafaza etmişti ki aradan otuz yıl geçmesine rağmen hâlâ ona verdiği ahitleri unutmamıştı.



