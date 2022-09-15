Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant kelimesi söz vermek ve yemin etmek için kullanılan bir kelimedir. Mana ve temsil ettiği inanç bakımından herkes tarafından kabul gören bu ifade çeşitli eş anlamlı kelimelerle güçlendirilmiştir. Ant kelimesi Eski Türkçe "ant" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemde de "sözleşme, yemin" anlamında kullanılmıştır. Ant kelimesinin de aynı zamanda Eski Türkçede hatırlamak, zihretmek anlamına gelen "aŋ-" fiilinden türediği düşünülmektedir.
Ant kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı karşılamaktadır. Birinci anlamı "Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek doğrulamak"tır. Diğer anlamı ise "kişinin kendi kendine söz verme" hâlidir. Bu iki anlama göre ortaya koyulmuş eş anlamlı kelimeler de mevcuttur. Ant kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:
Andın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir: