EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık tarihi boyunca bir olay hakkında çeşitli kutsal varlıkları şahit göstererek verilmiş pek çok sözle karşılaşmak mümkündür. Bu durum güvenin ve inancın gerekliliğinden sebeple ortaya çıkmıştır. Kutsal varlıkların şahitliğinde edilen sözlerin muazzam bir değere sahip olması sebebi ile çeşitli resmi törenler dahi düzenlemektedir. Ant sözcüğü bir olayı doğrularken ya da birine bir şeyi yapmaya söz verirken tercih edilir. Peki, andın eş anlamlısı nedir?

Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant kelimesi söz vermek ve yemin etmek için kullanılan bir kelimedir. Mana ve temsil ettiği inanç bakımından herkes tarafından kabul gören bu ifade çeşitli eş anlamlı kelimelerle güçlendirilmiştir. Ant kelimesi Eski Türkçe "ant" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemde de "sözleşme, yemin" anlamında kullanılmıştır. Ant kelimesinin de aynı zamanda Eski Türkçede hatırlamak, zihretmek anlamına gelen "aŋ-" fiilinden türediği düşünülmektedir.

Evvel eş anlamlısı nedir? Evvel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEvvel eş anlamlısı nedir? Evvel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant kelimesinin eş anlamı nedir?

Ant kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı karşılamaktadır. Birinci anlamı "Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek doğrulamak"tır. Diğer anlamı ise "kişinin kendi kendine söz verme" hâlidir. Bu iki anlama göre ortaya koyulmuş eş anlamlı kelimeler de mevcuttur. Ant kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Yemin
  • Kasem
  • Ahit
Fakat eş anlamlısı nedir? Fakat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerFakat eş anlamlısı nedir? Fakat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Andın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

  • Karşılıklı atışıyorlardı, havada yeminler, ısrarlar, inatlar uçuşuyordu. Amma gürültü!
  • Polisler hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kadının ettiği kasemleri kulak ardına ittiler çünkü suçsuz olduğuna dair bir kanıtı yoktu.
  • Hükümdarın karşısında ahd üzerine ahd sözler ederek iftira atanları bulacağını ve onları hükümdarın önüne getireceğini söylüyordu.
  • Yıllardır kendime verdiğim yeminler sayesinde bugün olmak istediğim yerdeyim. Kendime inandım ve güvendim.
  • Askerler yemin töreninin ardından kendilerini izlemeye gelen aileleri ile buluşup özlem giderdiler.
  • Ahdini öyle bir muhafaza etmişti ki aradan otuz yıl geçmesine rağmen hâlâ ona verdiği ahitleri unutmamıştı.
Anne eş anlamlısı nedir? Anne eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımAnne eş anlamlısı nedir? Anne eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ekranı!2022 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ekranı!
Gölge eş anlamlısı nedir? Gölge eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.