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Antalya’da 17 metrelik tur teknesi alev alev yandı

22.07.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Demre ilçesinde, 17 metrelik bir tur teknesi alev alev yandı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen tekne yangın sonrası küle döndü.

Antalya’da 17 metrelik tur teknesi alev alev yandı

Olay, Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi’ndeki limanda saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, limanda bağlı Mehmet T.’ye ait 17 metrelik ‘Domino’ adlı tur teknesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yan taraftaki teknede bulunan Mehmet T. ve çevredekiler, alevleri görünce müdahale etmek istedi.

1 SAAT BOYUNCA DENİZİN ORTASINDA YANDI

Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, yangın bir anda tüm tekneyi kapladı. Alevler diğer teknelere sıçramaması için teknenin halatları çözülürken, 1 saat boyunca denizin ortasında yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Teknenin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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