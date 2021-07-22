HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyolda panik anları! Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Otoyolda panik anları! Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

22.07.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da otoyol üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı.

Otoyolda panik anları! Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Pozantı-Adana otoyolunda plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sahibi tatilde olan dairede yangın çıktı, binadaki 50 kişi tahliye edildiSahibi tatilde olan dairede yangın çıktı, binadaki 50 kişi tahliye edildi

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. (İHA)

Hatay'da orman yangınıHatay'da orman yangını


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
CHP'yi yasa boğan ölümCHP'yi yasa boğan ölüm
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Türkiye'de de kullanıyor! Yeni etkinlik oranı açıklandı: Tek dozu yeterli değil

Türkiye'de de kullanıyor! Yeni etkinlik oranı açıklandı: Tek dozu yeterli değil

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını hakkında açıklama

Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını hakkında açıklama

Çoban buldu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Çoban buldu! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.