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Antalya'da 2 çocuğunu vahşice öldüren Ukraynalı baba eski milletvekili çıktı! 'Psikolojim bozuktu'

21.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen kahreden olayda Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürmüş, karısını da yaralamıştı. Baba Oleksiy Navrotskyy işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, ilk ifadesi de ortaya çıktı. Katil baba, ''Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum'' dedi. Bununla birlikte babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da 2 çocuğunu vahşice öldüren Ukraynalı baba eski milletvekili çıktı! 'Psikolojim bozuktu'

Olay, sabah 08.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı Oleksiy Navrotskyy'nin eşi Yulla Navrotsky eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KARISINI DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk Kiril ile 6 yaşındaki kız kardeşi Tetrana'nınhayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Oleksiy Navrotskyy ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Yulla Navrotskyy'i de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Anne Yulla Navrotskyy ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Oleksiy Navrotskyy emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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ESKİ MİLLETVEKİLİ ÇIKTI

Getirdiği cinnet sebebiyle 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu katleden Oleksiy Navrotskyy'nin en son Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği öğrenildi. Aynı zamanda 2009-2014 - Ukrayna Verkhovna Rada Ofisi'nde Ukrayna Halk Vekilinin danışman yardımcısı olarak ta grve yaptığı belirlenen Navrotskyy'nin 2012-2013 Uluslararası Hayır Kurumu “Ukrayna'da Ekonomik Reformlar Fonu” Tıbbi Reform Danışmanı, Ukrayna Ulusal Projelerinin Yatırım ve Yönetimi Devlet Ajansında Ulusal Proje “Zamanında Yardım” Başkanı olarak görev yaptığı, 2006 yılında V toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili, 2010 yılında, VI toplantısının Kharkiv bölgesinin Kharkiv bölge konseyi milletvekili ve son olarak da Kasım 2015'te, 7. toplantının Kharkiv Kent Konseyi'ne milletvekili seçildiği bildirildi.

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''PSİKOLOJİM BOZUKTU''

Navrotskyy'nin polisteki ilk ifadesinde, "Psikolojim bozuktu ne yaptığımı bilmiyorum sakinleştirici kullanıyorum ne yaptığımın bilincinde değilim" dediği öğrenildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada ise "Saat 08.15 sıralarında intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği, yaralı şüphelinin tedavisinin yapılarak gözaltına alındığı olayda, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatılmıştır. Tahkikat kapsamında araştırma ve inceleme işlemleri devam etmektedir" denildi.

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(DHA/İHA)

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