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Antalya'da korkunç cinayet! Ukraynalı baba cinnet getirdi... Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

21.05.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da savaştan kaçıp Antalya'da oturmaya başlayan ailenin evinde dehşet yaşandı. Baba O.N., 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Anne Y.N.'nin çığlıklarına koşan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirirken, yapılan kontrollerde çocukların öldüğü belirlendi. Olay yerine giden taksici, ''Kadın, ‘Çocuklarımı kesti kocam' diye bağırıyordu. Savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti'' dedi. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da korkunç cinayet! Ukraynalı baba cinnet getirdi... Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti

Olay, sabah 08.30 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOCUKLAR 6 VE 4 YAŞLARINDAYDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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''KOCAM ÇOCUKLARIMI KESTİ''

Kadına yardıma giden bir taksici ise yaşananları gözyaşları içinde şöyle anlattı: “Bir tane kadın çıkarak polis diye bağırmaya başladı. Ben de Rusça bildiğim için yardıma gittim. Kadın, ‘Kocam çocuklarımı kesti' diye bağırıyordu. Altlı üstlü daire kiralamışlar. Kadın aşağıda kayınvalidesinde kaldığını, eşinin ise yukarıda çocukları ile yaşadığını söyledi. Daha sonra yukarı çıkarak savaştan dolayı bunalımda olan eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti. Kendisini de öldürmek istemiş, kaçarak kurtulmuş.”

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Bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamayarak, "Bir baba bunu çocuklarına nasıl yapar?" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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