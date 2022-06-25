HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! İntihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! İntihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

25.06.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 27 yaşındaki Yusuf K. bir alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun uğraşı sonucu atlamaktan vazgeçen genç adam ikna edilirken, olayı çekirdek yiyerek izleyenler dikkat çekti. Yusuf K., aşağıda kendisi için önlem alan itfaiyecilere de "Güneşte kalmayın" diye seslendi.

Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! İntihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki demir korkuluklara çıkan Yusuf K.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf K.'nin bulunduğu katta demir sundurmaya çıkıp, vazgeçmesi için uzun süre iknaya çalıştı.

Screenshot_12

ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

1,5 saat boyunca demir korkulukların üzerinde dolaşan Yusuf K., aşağıda kendisi için önlem alan itfaiyecilere de "Güneşte kalmayın" diye seslendi. Bu sırada parkta olanlar ise Yusuf K.'yi çekirdek yiyerek izledi. Polisin yardım etme sözü verdiği Yusuf K., aşağı inerken, soruşturma başlatıldı.

intihar-girisimini-cekirdek-yiyerek-izlediler_6535_dhaphoto1

intihar-girisimini-cekirdek-yiyerek-izlediler_6535_dhaphoto6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakkal sahibinin kan donduran ölümü! Dolabın fişini takmak isterken...Bakkal sahibinin kan donduran ölümü! Dolabın fişini takmak isterken...
Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...
Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...
Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.