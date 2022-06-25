Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! İntihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki demir korkuluklara çıkan Yusuf K.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf K.'nin bulunduğu katta demir sundurmaya çıkıp, vazgeçmesi için uzun süre iknaya çalıştı.

ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

1,5 saat boyunca demir korkulukların üzerinde dolaşan Yusuf K., aşağıda kendisi için önlem alan itfaiyecilere de "Güneşte kalmayın" diye seslendi. Bu sırada parkta olanlar ise Yusuf K.'yi çekirdek yiyerek izledi. Polisin yardım etme sözü verdiği Yusuf K., aşağı inerken, soruşturma başlatıldı.

(DHA)

