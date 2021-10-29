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  4. Antalya'da bir evde yangın paniği! O anlar böyle görüntülendi

Antalya'da bir evde yangın paniği! O anlar böyle görüntülendi

29.10.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki katlı müstakil bir evde başlayan yangında mahsur kalan kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, çatıdan oturma odasına düşen alevler sebebiyle yaşanan panik anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

PANİK ANLARI KAMERADA

İki katlı müstakil bir evin çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu. Alevler bu sırada çatıdan evin içine dökülmeye başladı. Koltuk, perde ve halı alevlere teslim oldu. Yoğun duman altında kalan evde vatandaşlar bir kişiyi kurtardı. İki kadının evin içinde yaşadığı panik anları ve minder taşıma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İçeri giren bir vatandaş, “Başka kimse yok değil mi evde, evde kimse yok değil mi” diye seslendi.

Bir kadının ise yoğun duman altında çatıda olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evde maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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