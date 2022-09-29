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Antalya'da bir garip intihar girişimi! 'Çatladınız değil mi atlayamadım ölemedim diye'

29.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da şaşkına çeviren bir intihar girişimi yaşandı. 3 katlı binanın balkon demirlerine tutunarak intihara kalkışan M.Ö.E. (40) polislere iki buçuk saat boyunca ecel terleri döktürdü. M.Ö.E., kendisini izleyen vatandaşlar arasında dondurma yiyenleri görünce “Size inat atlamayacağım” dedi. “Çatladınız değil mi atlayamadım, ölemedim diye" ifadelerini kullanan M.Ö.E.'nin 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Antalya'da bir garip intihar girişimi! 'Çatladınız değil mi atlayamadım ölemedim diye'

Şaşkına çeviren olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşimişhan Mahallesi 1306. Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi.

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Şahsın balkona çıktıktan sonra balkon kapısını da dışarıdan kilitlediği görüldü. Bu sırada olayı duyarak sokakta toplanan meraklı vatandaşlar polisi adeta çileden çıkardı. Bazı kişiler o anları dondurma yiyerek izlerken, bazıları da kullanılmayan bir deponun üzerine çıkarak izledi. Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek, polis ekiplerine yardımcı olabileceğini söyledi. Şahsın zaman zaman bir eli ile demire tutunması ve diğer eli ile de yakınlarını telefonla arayıp konuşması görenleri şaşırttı.

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“ÇATLADINIZ DİMİ ATLAYAMADIM ÖLEMEDİM DİYE"

Bir süre sonra güçsüz kalan şahıs polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine su alarak yukarı çıkan ekipler, şahısla daha yakından iletişim kurarak 2 buçuk saat sonra ikna etti. Bu sırada vatandaşlar tarafından izlenmesine kızan şahıs, “Çatladınız değil mi atlayamadım ölemedim diye. Ama size inat atlamayacağım” dedi. Şahsın yapılan incelemede 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen şahıs, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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