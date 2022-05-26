Antalya'da feci kaza... Öğretmen anne ile 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! 'Ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim'

Feci kaza, Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya Akgül (37) idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada araçta ağlama sesi duyan vatandaşlar 4 yaşlarındaki erkek çocuğunu olay yerinden uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından araçtaki öğretmen anne Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne kızın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Derya Akgül'ün eşinin askeri personel olduğu, kendisinin ise Kurşunlu Mahallesi'nde bir okulda öğretmen olduğu ve görevden evine döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

“ABLASININ CESEDİNİN ÜZERİNDE OTURMASINI İSTEMEDİM”

Erkek çocuğunu araç içerisinden alan vatandaş, “Ciddi bir gürültü ve kaza sesine geldik. Kapı açıktı kadın dışarı fırlamıştı. Gözleri açıktı. Arka tarafta 2 tane çocuk vardı. 1 kız, 1 erkek. Erkek çocuk 4 yaşında olduğunu söylüyor bilinci açıktı. Kız çocuğu arabaya sıkışmıştı. Çocuk çok korkmuştu ağlıyordu. Erkek çocuğu çıkarttık çünkü ablasının cesedinin üzerinde oturmasını istemedim” dedi.

İHA

