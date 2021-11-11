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Antalya'da "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! Döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavgada 4 yaralı

11.11.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, aralarında kız meselesi yüzünden daha önce husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup birbirine bıçak, döner bıçağı, sopa ve taşlarla saldırdı. Pazar yerindeki kavgada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! Döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavgada 4 yaralı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce aralarında kız meselesi yüzünden husumet oluşan yabancı uyruklu M.İ. (14) ve babası İ.A., karşı taraftan yine yabancı uyruklu M.A. ve H.M.A. ile pazarda karşılaştı.

DÖNER BIÇAĞI, TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

İki grup arasında başlayan tartışma, taş, bıçak, sopa ve döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 yaşındaki M.İ. bıçaklanarak, babası İ.A. ise başına aldığı darbeyle, karşı taraftan iki kardeş de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından Kepez Polis Merkezi Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü.

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(İHA)

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antalya
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