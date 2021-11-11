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Kan donduran silahlı saldırı anı kamerada! Sokak ortasında silahını çekip ağabeyini vurdu

11.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Sokak ortasında bir kişi silahını çekerek, tartıştığı ağabeyini vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansırken, o sırada yan binada bulunan bir vatandaşın korkarak içeriye geri girdiği görüldü. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren olay dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor.

saldırı

ELİNDE SİLAHLA ÜST KATTAKİLERE SESLENDİ

Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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