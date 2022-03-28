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Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan Mahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

28.03.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra 23 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 9 yaşındaki küçük çocuğun acılı babası 6 gün önce doktorlardan aldığı bilgiler doğrulusunda, beyinde ciddi hasar oluştuğunu söylemiş, sadece oksijenle yaşayabileceğini anlatmıştı. Aile mucize beklerken aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan Mahra'dan acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi sabahı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.’nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti.

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23 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

23 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

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''BEYNİ BU SAATTEN SONRA DÖNMEZ''

Acılı baba Mahra'nın MR sonucunun çıktığı gün, kızının sağlığına kavuşması için her gün dua ettiklerini söylemişti. Hastanede kızının uyanmasını beklediklerini anlatan Pınar, "Kalbi ilaçla çalışıyor. Nabzı 35'lere kadar, tansiyonu 7'ye düştü, doktorlar müdahale ettiler, makineye bağladılar. Cihazla nefes alıyordu, boğazından trakeostomi açıldı. Bugün MR sonucu çıktı, doktorlar beynin bu saatten sonra dönemeyeceğini, çok kötü durumda olduğunu söylediler. Beyinde ciddi hasar varmış. Size bakım eğitimi vereceğiz, kan değerleri düzelince sadece oksijenle yaşayabilecek hale geldiğinde eve çıkartacaksınız dediler. İnşallah kızım uyanacak, 'parmağımı tutacak, baba' diyecek, onu bekliyorum. Elini tutuyorum, ayağını öpüyorum hiçbir tepki yok. Gözlerini açmıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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antalya
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