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  4. Antalya’da rüzgar, dondurma dolabını böyle sürükledi

Antalya’da rüzgar, dondurma dolabını böyle sürükledi

09.04.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar, bir marketin önce reklam flamasını ardından da dondurma dolabını sürükledi. Market sahibinin ve içeride bulunan vatandaşların dondurma dolabını yakalamaya çalışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da etkili olan rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde bulunan reklam flamasını, ardından da içi dolu olan dondurma dolabını sürükledi. Market sahibi ve içeride bulunan şahısların dolabı ve flamayı yakalamaya çalışmaları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

"FLAMAYI TUTMAYA KOŞARKEN ARKASINDAN DONDURMA DOLABI SÜRÜKLENDİ"

Rüzgarın etkisi ile flamanın uçtuğunu gören şahıs, koşarak flamayı yakalamaya çalıştı. Şahıs flama için koşarken arkasından dondurma dolabı sürüklendi.

AYAKLARI KAYA KAYA DOLABI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Dolabın da rüzgarın etkisi ile sürüklendiğini gören şahıslar, marketin içerisinden ayakları kaya kaya dolabı tutmaya çalıştılar. Biri kenardaki demirlere tutunarak ayakta kalmaya çalışırken, içeriden koşan diğer kişi de hızını alamayıp kayarak marketin dışına çıktı. 3 kişi dondurma dolabını rüzgarın etkisi ile sürüklenmekten son anda kurtardı.

(İHA)

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antalya

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