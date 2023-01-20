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Antalya'da yangın faciasında cinayet şüphesi! Alevlerden kaçamayan 2 kadın hayatını kaybetti! Eve bidonla gelen akraba gözaltında

20.01.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan ve alevlerden kaçamayan anne ve kızı yanarak can verdi. Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı. Yanan eve 5 litrelik bidonla geldiği belirlenen ve dumandan etkilenen bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, mevcutlu olarak gözaltına alınacağı belirtildi. Şüphelinin hayatını kaybeden kadınların akrabası olduğu öğrenildi.

Antalya'da yangın faciasında cinayet şüphesi! Alevlerden kaçamayan 2 kadın hayatını kaybetti! Eve bidonla gelen akraba gözaltında

Antalya'daki korkunç yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hülya Çetinkaya’nın (63) yanına, o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O. A’nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES’e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.’nın yanına geldi.

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APARTMAN SAKİNLERİ ÇATIDA YARDIM BEKLEDİ

Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.’nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.

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Alevlerin üst kata sıçradığı yangında, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederken, duman yüzünden aşağı inemeyen bazı apartman sakinleri çatıda yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A'nın yanan dairede olduğunu söyledi.

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Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O. A.’nın hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, mevcutlu olarak gözaltına alınacağı öğrenildi.

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CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı.

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Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA-İHA)

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