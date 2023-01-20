HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay ortaya çıktı! Meğer kollarını...

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay ortaya çıktı! Meğer kollarını...

20.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen korkunç olayda yeni bir detay daha ortaya çıktı. Ormanda bir kişi gezintiye çıktığı sırada ceset buldu. Ancak olayı tüyler ürperten noktaya getiren şey ise cesedin çıplak ve başıyla kollarının olmamasıydı. Ekiplerin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirlediği cesetle alakalı yeni gelişmede bir ayrıntı daha netleşti. İlk incelemede cesedin kollarının bıçakla kesildiği belli oldu.

Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay ortaya çıktı! Meğer kollarını...

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi. Dehşete düşüren ayrıntılar ise bunun ardından ortaya çıktı.

BAŞI VE KOLLARI YOK! 40 YAŞLARINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ

İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi. Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

54c23b0e8ee0e0fc6db152a26cbd2988

BIÇAKLA KESİLMİŞ

İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Korkunç! Çıplak ceset bulundu... Her yerde baş ve kollarını aradılar Korkunç! Çıplak ceset bulundu... Her yerde baş ve kollarını aradılar

KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkeklere taş çıkartıyor! "Bu iş güçle değil zekayla yapılır"Erkeklere taş çıkartıyor! "Bu iş güçle değil zekayla yapılır"
Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!
Adayın açıklanacağı tarih belli olduAdayın açıklanacağı tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez ceset çıplak

En Çok Okunan Haberler

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.