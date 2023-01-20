Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay ortaya çıktı! Meğer kollarını...

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi. Dehşete düşüren ayrıntılar ise bunun ardından ortaya çıktı.

BAŞI VE KOLLARI YOK! 40 YAŞLARINDA ÇIPLAK ERKEK CESEDİ

İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi. Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

BIÇAKLA KESİLMİŞ

İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. (DHA)



