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  4. Antalya Demre'de şaşırtan görüntü! Sonbaharda ağaçlar çiçek açtı

Antalya Demre'de şaşırtan görüntü! Sonbaharda ağaçlar çiçek açtı

23.11.2020 08:44 | Son Güncelleme:
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Antalya Demre'de şaşırtan görüntü! Sonbaharda ağaçlar çiçek açtı

Hava sıcaklığının gündüzleri 27- 28 dereceye kadar çıktığı Antalya'nın Demre ilçesinde sıcak havaya aldanan meyve ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaçlarda arılar polen toplamaya başladı.

Çiçek açan ağaçları inceleyen ziraat mühendisi Burcu Çarban, "Sıcaklıklar 27- 28 derece civarında seyrediyor. Bundan dolayı meyve ağaçlarımız erken çiçek açmış oldu. Daha doğrusu şaşırdılar. Baharda açmaları gerekiyordu. Bölgemize bu tür güzellikler katıyor bu yüksek sıcaklıklar. Dört mevsim zaten sıcaklıkları yaşıyoruz. Herkesi de bu güzellikleri görmek için bekliyoruz bölgemize" diye konuştu.

'BAHARI YAŞIYORUZ'

İlçe sakini Sibel Alpugan ise, "Kış mevsimi kapımızda. Ama Antalya'nın Demre ilçesinde baharı yaşıyoruz" dedi.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Beymelek Taş Evler'de portakal bahçesi bulunan Osman Güngör de, "Gördüğünüz gibi tarihi Beymelek Taş Evler bahçemizdeki portakal ağaçlarımız bugün kasım ayında çiçek açmış durumda. Normalde nisan ayında açan çiçekler, havaların sıcak gitmesi, ağaçların aldanması nedeniyle kasımda açmış durumda. Hatta açan çiçekler de meyveye oturmuş. Üstelik bu bulunduğumuz yer denizden 170 metre yüksekliktedir. Bence iklim değişikliğinin burada bir anlamı var. Buna hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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