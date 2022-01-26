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Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı, kardan adamla şehir turu attı

26.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm kenti Antalya’da 29 yılın ardından dün ilk kez şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti adeta beyaz örtü ile kaplarken bir vatandaşın yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına oturtarak şehir turu atması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı, kardan adamla şehir turu attı

Antalya karın yağmasıyla özellikle Kepez ilçesinde şehre kuş bakışı bakan seyir terasında kartpostallık görüntüler oluştu. Bir vatandaşın yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına oturtarak şehir turu atması ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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ŞEHİR TURU ATTI

Kar yağışına sabah saatlerinde iş dönüşünde yakalanan Murat Karapınar, fırsatı değerlendirerek kardan adam yaptı. Karapınar daha sonra kardan adamı motosikletin arkasına alarak ilçede şehir turu attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kardan adam ile şehir turu yapılması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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(İHA)

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