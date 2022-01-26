Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı, kardan adamla şehir turu attı

Antalya karın yağmasıyla özellikle Kepez ilçesinde şehre kuş bakışı bakan seyir terasında kartpostallık görüntüler oluştu. Bir vatandaşın yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına oturtarak şehir turu atması ise ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ŞEHİR TURU ATTI

Kar yağışına sabah saatlerinde iş dönüşünde yakalanan Murat Karapınar, fırsatı değerlendirerek kardan adam yaptı. Karapınar daha sonra kardan adamı motosikletin arkasına alarak ilçede şehir turu attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kardan adam ile şehir turu yapılması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

(İHA)

