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Antalya'da "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri" yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşlerini 5 bin kişi izledi

Kumluca ilçesinde "4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Kumluca Belediyesi ve Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneğince gerçekleştirilen festivale, çevre illerden 70 deve katılırken güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Yapılan duanın ardından develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadele etti. Gösteri amaçlı yapılan güreşlerde galip deve seçilemedi. Gösteri sırasında güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler ise zor anlar yaşadı.

Festivalde ayrıca eşeklere binen bir grup, "yörük futbolu" adını verdiği gösteri sergiledi. Yörük futbolunu oynayan oyuncular eşek üzerinde kalmak için mücadele verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde sevilen ve yaşatılmaya çalışılan bir yörük kültürü olduğunu söyledi.

Yöre halkının develere özel bir önem verdiğini belirten Köleoğlu, "Burada çok güzel güreşler oluyor. Deve sahiplerimiz bu kültüre gönül veren güzel insanlar, yaşlısı genci, herkes güzel bir havada bir araya gelmiş. Biz de bu güzellikleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Eşeklerle oynanan "yörük futbolu" hakkında bilgi veren Cahit Karataş ise tarih boyunca yörük yaşamında eşeğin önemli bir yere sahip olduğunu ve talep gelmesi halinde eşeklerle Türkiye'nin her yerinde bu görsel oyunu oynamaya hazır olduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Deve Güreşi festival kumluca Yörük futbolu

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