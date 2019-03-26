Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, A.Y.'nin Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi'ndeki hediyelik eşya dükkanında tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Hediyelik eşya dükkanında yapılan aramada tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen kadın ve aslan figürlü iki heykelcik ile değişik ebatlarda 12 sikke ele geçirildi.

Dükkan sahibi A.Y. gözaltına alındı.

