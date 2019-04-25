Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya Nisan'da geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık'a kadar kalıyor.

800 kilometre yukarıdan görülebilen penguen dışkılarıyla kaplı alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift (dünya çapındaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.

Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarında Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

Uzmanlar dev bir buz dağının yaşadıkları yeri tehdit etmesi nedeniyle bunun zaten anlamsız olacağını belirtiyor.

Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.

Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

Araştırmacılara göre, 2016'da da bu yaşandı. Şiddetli rüzgarlar, Brunt sahanlığına bitişik olan buz tabakasını birleşme noktasından oydu. Buz tabakası ne 2017'de ne de 2018'de eski haline döndü.

Dr. Fretwell BBC'ye, "2016'dan sonra oluşan buz tabakası yeterince güçlü değil. Ekim ve Kasım'da çıkan fırtınalar, tabakayı normalden daha erken parçalayacak. Bir tür hava rejimi değişikliği yaşanıyor. Daha önce güvenli olan buz tabakaları artık sağlam değil" dedi.

BAŞKA BİR PENGUEN SÜRÜSÜNÜN NÜFUSU ARTTI

Uzmanlar, yavrularını kaybeden penguenlerin sonraki yıllarda üremekten vazgeçmiş olabileceklerini ya da Weddell Denizi'ndeki başka üreme alanlarına yönelmiş olabileceğini söylüyor.

50 kilometre ötedeki, Dawson-Lambton Buzulu yakınlarında yaşayan başka bir penguen sürüsünün nüfusunun ise arttığı belirtiliyor.