Mynet Trend

Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

BBC BBC
25.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Antarktika'da üzerinde yaşadıkları dev buz tabakasının kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle binlerce yavru imparator pengueninin boğularak öldüğü açıklandı.

Buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

Bilim insanları facianın 2016'da Weddell Denizi'nde yaşandığını, Brunt Buz Sahanlığı'nın ucunda yaşayan sürünün daha sonra nüfuslarını yeniden artırma çabasına girmediklerini söylüyor.

Uzmanlar dev bir buz dağının yaşadıkları yeri tehdit etmesi nedeniyle bunun zaten anlamsız olacağını belirtiyor.

FACİA PENGUEN DIŞKILARINDAN ANLAŞILDI

Yavru penguenlerin ölümü, İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) ekibi tarafından duyuruldu.

Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarında Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

800 kilometre yukarıdan görülebilen penguen dışkılarıyla kaplı alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift (dünya çapındaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.

İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya Nisan'da geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık'a kadar kalıyor.

Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.

Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

Araştırmacılara göre, 2016'da da bu yaşandı. Şiddetli rüzgarlar, Brunt sahanlığına bitişik olan buz tabakasını birleşme noktasından oydu. Buz tabakası ne 2017'de ne de 2018'de eski haline döndü.

Dr. Fretwell BBC'ye, "2016'dan sonra oluşan buz tabakası yeterince güçlü değil. Ekim ve Kasım'da çıkan fırtınalar, tabakayı normalden daha erken parçalayacak. Bir tür hava rejimi değişikliği yaşanıyor. Daha önce güvenli olan buz tabakaları artık sağlam değil" dedi.

BAŞKA BİR PENGUEN SÜRÜSÜNÜN NÜFUSU ARTTI

Uzmanlar, yavrularını kaybeden penguenlerin sonraki yıllarda üremekten vazgeçmiş olabileceklerini ya da Weddell Denizi'ndeki başka üreme alanlarına yönelmiş olabileceğini söylüyor.

50 kilometre ötedeki, Dawson-Lambton Buzulu yakınlarında yaşayan başka bir penguen sürüsünün nüfusunun ise arttığı belirtiliyor.

Brunt sahanlığındaki buz tabakasının neden yeniden oluşmadığı henüz bilinmiyor. Atmosfer ve okyanus ölçümleri bu bölgeye özel bir iklim değişikliğine işaret etmiyor.

Ancak Antarktika'da gelecekte görülebilecek bir ısınmanın, buz tabakalarındaki değişime karşı hassas olan penguenler üzerinde ciddi bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

Araştırmalar, buz tabakalarının, bilgisayar modellemelerindeki seviyeye kadar küçülmesi halinde bu yüzyılın sonuna kadar penguen nüfusunun yüzde 50-70 oranında azalabileceğini gösteriyor.

Uygu görüntüleri, oluşan dev bir çatlak nedeniyle Brunt Buz Sahanlığı'ndan New York'un iki katı büyüklüğünde bir kütlenin kopacağına işaret ediyor.

Bunun sonucu olarak yeni buz dağına bitişik buz kütlelerinin de parçalanacağı ve penguenlerin yaşam alanlarının tehlike altına gireceği ifade ediliyor.

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Herkesin gözü önünde böyle dövdüHerkesin gözü önünde böyle dövdü
'Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin''Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antarktika Penguen dışkı
 

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

İğrenç haberi sunarken kendini tutamadı!

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Dolmabahçe Sarayı'ndaki döşemelerin altında bulundu!

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Darağacı kurdular! 'Şehrin meydanında asılmasını istiyoruz'

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşünceleri sese çeviren cihaz geliştirildi

Düşünceleri sese çeviren cihaz geliştirildi

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Yokuşu çıkamadığını gördü, böyle yardım etti

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Herkesin gözü önünde böyle dövdü

Disney'in varisi: Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin

'Yöneticilerin ikramiyesinin yarısı çalışanlara verilsin'

ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

ABD'de kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu

Instagram kullanan şempanze

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.